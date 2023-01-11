«Почту России» возглавил бывший руководитель «Национальной лотереи»

Совет директоров АО «Почта России» назначил гендиректором компании Михаила Волкова, ранее возглавлявшего ООО «Спортивные лотереи» (оператор государственной лотереи, бренд «Национальная лотерея»). Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».
Фото: пресс-служба «Почты России»
«Михаил Волков имеет обширный управленческий опыт в крупных российских компаниях, в особенности, в управлении финансами и работе с регионами. С 2000 по 2010 годы занимал руководящие должности в "Альфа-банке", где занимался развитием регионального бизнеса. Занимал высокие должности в Группе ВТБ. В 2017 году был назначен на должность заместителя генерального директора по операционному управлению Почты», – отметили сотрудники почтового оператора.
В компании он реализовал клиентоцентричную стратегию, которая включала в себя внедрение стандартов качества работы с клиентами, регулярный мониторинг уровня сервиса. Изменение процессов и цифровые решения упростили клиентский путь. Выдача посылок по простой электронной подписи, онлайн-оформление отправки посылок, предварительная электронная запись в отделение, доставка мелких пакетов на дом и др. позволили выйти на новый уровень обслуживания и значительно сократить число жалоб клиентов.
В 2021 году он возглавил проект по выводу на рынок нового оператора государственной лотереи под брендом «Национальная лотерея», организованной Минфином. Менее чем за год удалось разработать стратегию и создать компанию с технологичным продуктом, имеющим единичные аналоги, и развернуть сеть дистрибуции более чем в 70 000 точек.
Михаил Волков сменил на посту Максима Акимова, который возглавил Почту в феврале 2020 года.
В 2021 года Почта приняла стратегию до 2030 года, предусматривающую трансформацию компании в цифрового логистического провайдера.