Общество

Крупнейший с 2017 года всплеск солнечной активности зафиксировали учёные

Крупнейший с 2017 года всплеск солнечной активности наблюдают ученые с начала 2023 года. За прошедшие 10 дней Солнце произвело уже 3 вспышки высшего класса X. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Последняя из них зарегистрирована сегодня ночью, 11 января, около 2:00 по московскому времени. Максимум излучения пришелся на 1:47.

Класс X является высшим уровнем 5-балльной шкалы солнечных вспышек, где первые 2 класса, обозначаемые буквами А и B, являются слабыми, следующий класс C - средний, и далее идут два высших класса M и X. Каждый следующий класс превосходит предыдущий по мощности примерно в 10 раз. Таким образом, вспышки уровня X являются приблизительно в 100 раз более мощными, чем обычные вспышки класса C, пояснили специалисты.

«Рост числа вспышек наглядно свидетельствует о приближении максимума активности Солнца, пик которого ожидается в течение 2-3 ближайших лет. Вместе с тем, столь сильная мощность солнечных взрывов на такой ранней стадии цикла является неожиданной. По всей вероятности, речь пока всё же идет не о системном переходе Солнца в стадию максимума, а о локальном всплеске активности, который окажется ограничен по времени. Чтобы охарактеризовать мощность вспышек, достаточно сказать, что энергия каждого из которых в тысячи раз превышает полную энергию, произведенную человечеством за всю историю существования», – отметили учёные.

Косвенно это подтверждается тем, что почти все взрывы на Солнце сейчас происходят в одной области вблизи его восточного края (слева при взгляде с Земли). Остальные потенциально активные центры, обнаруживаемые по группам пятен, вспышечной активности почти не проявляют.

Также специалисты подчеркнули, что энергия данного центра до сих пор не исчерпалась за несколько дней крупных взрывов. По состоянию на момент выпуска данного материала, тенденции по снижению вспышечной активности или признаков исчерпания взрывной энергии Солнца не наблюдается.

Вопрос о прогнозируемой дате окончания всплеска активности является весьма значимым, так как основной центр солнечных взрывов продолжает перемещаться в сторону Земли. Это происходит из-за вращения Солнца, направленного слева направо при взгляде из северного полушария Земли. По этой причине области, находящиеся слева на краю Солнца, в течение недели перемещаются к его центру (полный оборот Солнца занимает примерно 4 недели). Если до конца недели взрывная энергия Солнца не будет исчерпана, эхо солнечных взрывов начнет достигать нашей планеты. На настоящий момент потоки плазмы и частиц, выбрасываемые из атмосферы Солнца, бьют мимо Земли. Сейчас на их пути находится планета Венера, расположенная в данный момент слева от Солнца.

Общий уровень активности Солнца составляет сейчас около 8 по 10-балльной шкале (находится в красной зоне).