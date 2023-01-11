Общество

Росздравнадзор сообщил о повышенном спросе на некоторые лекарства

В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей, об этом сообщается в Telegram-канале Роздравнадзора.

При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации. «Между тем, временная дефектура тех или иных препаратов используется мошенниками для личной наживы: некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются», - сообщили в ведомстве.

В связи с вышеизложенным Росздравнадзор предупреждает: приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. «Прибегая к подобным услугам граждане рискуют - в лучшем случае - финансовыми средствами, а в худшем – своим здоровьем. Будьте бдительны!» - добавили в ведомстве.