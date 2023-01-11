Общество

Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Анализируй этно», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня ведущая программы, руководитель Псковского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович будет искать ответы на вопросы «почему толерантность – это не мода, а эффективная технология выживания в современном мире» и «сколько можно заработать на увлечении межэтнической тематикой». А помогут ей в этом студенты ПсковГУ Владимир Иванов, Татьяна Рачинская, Максим Дубровин и ученик Псковского технического лицея Алексей Чаднов.