Общество

«Анализируй этно»: Почему толерантность – не мода, а технология выживания в современном мире. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Анализируй ЭТНО», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 11 января.

Ведущая программы, руководитель Псковского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович искала ответы на вопросы «почему толерантность – это не мода, а эффективная технология выживания в современном мире» и «сколько можно заработать на увлечении межэтнической тематикой». А помогли ей в этом студенты ПсковГУ Владимир Иванов, Татьяна Рачинская, Максим Дубровин и ученик Псковского технического лицея Алексей Чаднов.