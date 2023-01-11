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Общество

«Анализируй этно»: Почему толерантность – не мода, а технология выживания в современном мире. ВИДЕО

11.01.2023 12:35|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Анализируй ЭТНО», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 11 января.

Ведущая программы, руководитель Псковского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович искала ответы на вопросы «почему толерантность – это не мода, а эффективная технология выживания в современном мире» и «сколько можно заработать на увлечении межэтнической тематикой». А помогли ей в этом студенты ПсковГУ Владимир Иванов, Татьяна Рачинская, Максим Дубровин и ученик Псковского технического лицея Алексей Чаднов.

Теги: #Анализируй этно #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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