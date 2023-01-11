Общество

Калининградец разыскивает одноклассницу в Псковской области, чтобы вспомнить прошлые годы

Валентину Белову разыскивает одноклассник Альберт в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Учились мы с ней 8 классов в Велищенской средней школе Калининградской области. После окончания учебы она пошла учиться на агронома в Наумовский сельхоз университет, а я на тракториста в 1966 году. Так связь и оборвалась. Также у нее есть две младшие сестры: Надежда и Елена. Очень хотелось бы созвониться, узнать как поживает, вспомнить прошлые годы», - написал он в адрес проекта.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1817029.