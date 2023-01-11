Общество

Ученые предложили лечить диабет с помощью низкоуглеводной диеты

Специалисты пришли к выводу, что справиться с диабетом второго типа можно, если соблюдать низкоуглеводную диету. Авторы исследования, доктор Дэвид Анвин и его коллеги, выяснили, как рацион влияет на развитие диабета.

Как оказалось, у трети людей, исключивших из рациона рис, фрукты и фруктовые соки, каши и хлопья, кондитерские изделия и все мучное, которые богаты углеводами, наступила ремиссия. При этом пациенты перестали нуждаться в постоянном приеме лекарств, сообщает RuNews24 со ссылкой на издание BMJ Nutrition, Prevention & Health.

У тех, кто был близок к развитию диабета, результаты оказались еще лучше. В частности, уровень сахара снизился у 93% участников эксперимента. Еще одним положительным фактором такой диеты стало снижение веса, говорится в публикации.