Общество

Родители почти двух тысяч детей оформили единое пособие в Псковской области

Социальный фонд в Псковской области назначил единое пособие на 1727 детей в возрасте до 17 лет. Первые выплаты псковские семьи получат уже на следующей неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Социального фонда России по Псковской области.

Всего к настоящему времени в Социальный фонд поступило 4,5 тыс. заявлений на новую выплату. Их прием начался с 28 декабря на портале госуслуг, а 4 января обращения родителей за пособием также принимали клиентские службы Социального фонда.

Рассмотрение поданных заявлений отделение Соцфонда начало 4 января и на данный момент уже одобрили выплаты на 1 727 детей до 17 лет. С учетом действующих сроков предоставления единого пособия первые выплаты семьи получат в течение следующей недели. Средства будут перечислены на счет, указанный при оформлении. Выплаты также получат 52 беременные женщины, по заявлениям которых было вынесено положительное решение.

Помимо этого, за первые дни января Социальный фонд одобрил выплаты на 80 первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца прошлого года. Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи – в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия.

Напомним, что новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. В Псковской области прожиточный минимум на человека в 2023 году составляет 14231 рубль.