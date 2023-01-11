Общество

Совершение добрых дел помогает при депрессии, заявили психологи

Психологи из Университета Огайо в США обнаружили, что с депрессией помогает справиться совершение добрых дел.

Ученые провели эксперимент со 122 добровольцами, в разной степени страдающих от депрессии, стресса, тревожности, пишет RuNews24 со ссылкой на пресс-службу университета.

Участников разделили на три группы. Первая группа получила задание, согласно которому добровольцы должны были запланировать социальные мероприятия на два дня в неделю. Вторую группу обучили когнитивной переоценке. Члены этих групп вели дневники, куда записывали свои мысли. Позже на основании записей они смогли проанализировать негативные модели мышления, скорректировать это и уменьшить тревожность и стресс.

Добровольцы из третьей группы должны были в течение двух дней в неделю совершать по три добрых дела. Они могли испечь печенье для друзей, подвезти кого-то на работу, оставить мотивационный стикер для соседа. Этот эксперимент длился в течение пяти недель.

После завершения всех испытуемых исследовали. Повторное исследование было проведено еще через пять недель после того, как эксперимент закончился.

Во всех трех группах спустя 10 недель после завершения эксперимента отмечалось улучшение состояния, снижение симптомов стресса, депрессии и тревожности.

При этом самочувствие тех, кто совершал добрые дела, было лучше, чем в других группах. Эксперты предположили, что такой эффект дает понимание того, что человек нужен и связан с другими людьми.