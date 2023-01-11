Общество

Москву заполонили опьяневшие птицы

Жители Москвы заметили в сугробах сотни распластавшихся птиц утром 11 января.

Эксперты отмечают, что птицы не мертвы и не больны, а просто пьяны. Это произошло после того, как рябина на городских деревьях начала оттаивать после сильных холодов. Значительная часть ягод «перебродила», и съевшие их птицы опьянели настолько, что перестали двигаться, сообщает «Российская газета» с ссылкой на телеканал «Москва 24».

Таких птиц советуют переносить в безопасное место, чтобы их никто не раздавил на дороге. Через некоторое время пернатые должны прийти в себя.