Общество

Ушла из жизни ребенок войны, великолучанка Зоя Хохлова

На 93-м году ушла из жизни ребенок войны, великолучанка Зоя Хохлова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«На 93-м году ушла из жизни Зоя Георгиевна Хохлова… Человек с большой буквы, труженица, активистка, патриот. В последние несколько лет мы много общались с Зоей Георгиевной. Она рассказывала о своей жизни, делилась планами на будущее. Зоя Георгиевна – ребенок войны, в период оккупации Великих Лук помогала своей матери-участнице подпольной организации полиграфистов, а после войны сама стала трудиться в городской типографии печатницей», - рассказал Александр Козловский.

Зоя Хохлова занималась патриотическим воспитанием великолукской молодежи. «Ей это было не просто интересно – она видела в общении с ребятами решение важной задачи по передаче знаний и ценностей из поколения в поколение. Она учила их добру, а они взахлеб слушали ее рассказы. Мы старались помочь Зое Георгиевне в решении бытовых вопросов, но сейчас я понимаю, что больше помогала она нам: учила любить жизнь, быть оптимистом и верить в доброту людей. Выражаю самые глубокие соболезнования близким Зои Георгиевны. Нам всем будет ее очень не хватать!» - заключил депутат.