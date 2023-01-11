Погрузка на Октябрьской железной дороге в Псковской области выросла на 17% в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области составила 507,9 тысяч тонн различных грузов, что на 16,8% выше результата 2021 года.
В 2022 году погрузили:
В декабре 2022 года на железнодорожных станциях в Псковской области погрузили 40,6 тысяч тонн, что на 24,6% больше, чем в декабре 2021 года.