Общество

Погрузка на Октябрьской железной дороге в Псковской области выросла на 17% в 2022 году

Погрузка на Октябрьской железной дороге в Псковской области выросла на 17% в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области составила 507,9 тысяч тонн различных грузов, что на 16,8% выше результата 2021 года.

В 2022 году погрузили:

строительных грузов – 183,1 тысяч тонн (+7,2%);

нефти и нефтяных продуктов – 127,7 тысяч тонн (рост почти в четыре раза);

лесных грузов – 93,8 тысяч тонн (-28,5%);

лома черных металлов – 45 тысяч тонн (+14,3%);

остальных и сборных грузов – 39,1 тысяч тонн (рост в 1,4 раза).

В декабре 2022 года на железнодорожных станциях в Псковской области погрузили 40,6 тысяч тонн, что на 24,6% больше, чем в декабре 2021 года.