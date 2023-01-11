Общество

Псковский губернатор вручил паспорта переселенцам из Херсонской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил российские паспорта переселенцам из Херсонской области сегодня, 11 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор отметил, что в зале присутствуют те, кто решил связать свою жизнь с Псковской землей. «Для восьми человек сегодня особенно торжественный день. Вы становитесь частью сильной, независимой, многонациональной страны, которая всегда готова встать на защиту своих граждан», — подчеркнул Михаил Ведерников. Правительство региона со своей стороны и дальше обеспечит сопровождение и окажет адресную помощь, добавил он.

Михаил Ведерников сказал, что Псковская область — древняя земля с богатыми многовековыми традициями. «Здесь люди стараются помочь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В частности, за прошлый год мы собрали более 400 тонн гуманитарной помощи для жителей Херсонской области. Мы с вами говорим на одном языке, у нас общие культура, ценности. Здесь вас ждет теплый и радушный прием», — подытожил губернатор.

Каждый участник торжественной церемонии в соответствии с указом президента произнес текст присяги гражданина Российской Федерации. После этого губернатор вручил российские паспорта и Конституцию РФ.

С ответным словом от выступила Ирина Грабко. Она поблагодарила губернатора Михаила Ведерникова, правительство области и специалистов профильных областных комитетов за помощь и поддержку во всех возникающих вопросах.

Всем участникам торжественной церемонии провели экскурсии по главным достопримечательностям Пскова, они встретились с представителями областных комитетов, региональных застройщиков и риелторами для изучения вариантов реализации жилищного сертификата.