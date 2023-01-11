Общество

В российских школах могут ввести обязательное «трудовое воспитание»

Новая обязанность школьников — заниматься общественно-полезным трудом — может появиться в законе «Об образовании». Соответствующие поправки обсуждаются в комитете Госдумы по просвещению.

Сейчас в законе говорится, что дети обязаны добросовестно осваивать образовательную программу и индивидуальный учебный план. Если новую инициативу депутатов поддержит большинство Госдумы, в плане обучения в каждой школе, помимо образовательного блока, появится еще один — выполнение рабочей программы воспитания.

В аппарате комитета ГД по просвещению «Известиям» пояснили, что «в общем смысле» под таким трудовым блоком подразумеваются прежде всего дежурства по классу, школе и работа на пришкольных территориях. При этом на содержание программ могут повлиять и рекомендации Минпросвещения.



Сейчас по закону привлекать школьников без их согласия «к труду, не предусмотренному образовательной программой», запрещается. Кроме того, требуется и письменное согласие родителей.

«Большинство родителей выступают за трудовое воспитание в школах. Его необходимо вернуть в полном объеме, а не в усеченной форме, как это сейчас происходит в рамках уроков технологии. Возможности привлечения к общественно-полезному труду в школе не хватает. Учителя должны иметь право привлекать детей к труду, даже наказывать их, например, теми же общественно-полезными работами», — сказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Рассмотреть возможность введения в школах трудового воспитания предложил министру просвещения Сергею Кравцову председатель Госдумы Вячеслав Володин в ноябре 2022 года. Сергей Кравцов тогда назвав эту инициативу «абсолютно правильной».

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что поправки в закон планируется внести на рассмотрение Госдумы в течение весенней сессии. В этом случае есть шанс, что они будут приняты до начала нового учебного года.