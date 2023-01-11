Общество

Воспитанники псковского «Зубренка» подвели итоги 2022 года

На базе спецназа УФСИН России по Псковской области воспитанники ВПК «Зубренок» центра «Патриот», подшефного ОСН «Зубр», наметили планы на предстоящий период, а также совместно с сотрудниками подразделения организовали чаепитие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Клуб «Зубренок» в прошлом году отметил свой 11-й день рождения, 10 лет из которых им руководит капитан внутренней службы Андрей Мусатов. За 2022 год провели более 40 мероприятий с участием воспитанников – это спортивные, патриотические мероприятия, игры «Зарница», юнармейские слёты и др. «Зубрята» - непременные участники важных общегородских событий, они всегда несут почётный караул у памятных мест в дни важных для города дат, участвуют в Параде в честь Дня Победы, отметили в ведомстве.

В конце декабря на первенстве центра «Патриот» по ОФП сразу семь первых мест принадлежит участникам «Зубренка», некоторые дважды смогли одержать победу в своих возрастных группа.

«Из последних интересных мероприятий, проведенных с воспитанниками – военизированная игра лазертаг. В течение двух недель дети под чутким руководством опытных спецназовцев соревновались в стрельбе лазерным лучом, а затем выявляли сильнейшую команду в перетягивании каната», - продолжили в региональном УФСИН.

От центра «Патриот» за плодотворную педагогическую деятельность и военно-патриотическое обучение Андрея Мусатова наградили почетной грамотой, одной из воспитанниц Ирине Иванице вручили памятный подарок – флешкарту с гравировкой центра «Патриот». Родителей, чьи дети особенно активно себя проявляют во время обучения, отметили благодарностями.

«На достигнутом не останавливаемся. В этом году планируем внедрить новое направление в обучении – занятия робототехникой, а еще провести на нашей базе соревнования для военно-патриотических клубов юнармейских отрядов, приуроченных ко Дню Защитника Отечества», - подчеркнул руководитель ВПК «Зубрёнок» Центра «Патриот» Андрей Мусатов, который по совместительству является и начальником штаба местного отделения всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».