Общество

Более 20 тысяч нарушений законодательства выявили сотрудники прокуратуры Псковской области за год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников прокуратуры за честность и профессионализм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона отметил, что прокуратура играет важнейшую роль в укреплении законности и правопорядка в регионе, защите интересов и конституционных прав граждан.

Сотрудники ведомства в прошлом году в Псковской области выявили свыше 20 тысяч нарушений федерального законодательства, внесли более 4 тысяч представлений. Прокуратура направила в суды 1,5 тысячи исковых заявлений, подавляющее большинство из которых были удовлетворены.

«Эффективность, принципиальность, честность, компетентность и профессионализм работников органов прокуратуры заслуженно снискали авторитет и уважение жителей нашего региона. Благодарю сотрудников и ветеранов ведомства за непростой труд, верность служебному долгу и вклад в укрепление правопорядка! Желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в работе и всего самого наилучшего!» – добавил Михаил Ведерников.