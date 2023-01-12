Более 20 тысяч нарушений законодательства выявили сотрудники прокуратуры Псковской области за год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников прокуратуры за честность и профессионализм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Глава региона отметил, что прокуратура играет важнейшую роль в укреплении законности и правопорядка в регионе, защите интересов и конституционных прав граждан.
Сотрудники ведомства в прошлом году в Псковской области выявили свыше 20 тысяч нарушений федерального законодательства, внесли более 4 тысяч представлений. Прокуратура направила в суды 1,5 тысячи исковых заявлений, подавляющее большинство из которых были удовлетворены.