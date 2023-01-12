Общество

Мужчина разыскивает брата в Острове, которого не видел почти 40 лет

Евгения Быстрова разыскивает брат Иван в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Он указал в своем обращении в адрес программы «Жди меня», что брат появился на свет в 1940 году. Искать его следует в Островском районе.

В последний раз родственники виделись в 1985 году.

«И с тех пор тишина», – добавил заявитель.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1816550.