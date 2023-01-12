Общество

Почти 80% россиян поддерживают использование видеонаблюдения для наказания за незаконный сброс мусора

Штрафы от 3 до 200 тысяч рублей ждут физических и юридических лиц, сбрасывающих мусор вне установленных мест. За подобные меры проголосовали 79% россиян, не поддерживают их только 8%. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Доводы противников: «Я вообще против всех камер. Слишком начинают влезать в личную жизнь»; «Нужно сначала создать нормальные условия для утилизации мусора»; «Столкнулся с тем, что меня незаконно оштрафовали за неуплату парковки… Во избежание ошибок, лучше такие штрафы не вводить».

Женщины поддерживают инициативу активнее мужчин, молодежь до 24 лет — чаще, чем те, кто старше. Интересно, что автомобилисты поддерживают инициативу чаще, чем те, кто не водит машину (последние чаще затрудняются с оценкой поправок).

Среди населения федеральных округов больше всего сторонников инициативы — в Сибирском, Центральном и Северо-Западном ФО.