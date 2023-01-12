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Общество

В Госдуме не исключили повышение призывного возраста до конца года

12.01.2023 10:33|Псков

Норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать уже в 2023 году, сначала необходимо принять законодательную базу, заявил РИА Новости замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин (ЕР).

Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст – с 27 до 30 лет.

«Я думаю, что да. Не исключаю этого. Нам нужно сначала принять законодательную базу, и не исключаю, что это может произойти уже в этом году», - сказал Швыткин.

Теги: #армия
Источник: Псковская Лента Новостей
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