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Общество

Названы самые популярные модели автомобилей у россиян в 2022 году

12.01.2023 11:55|ПсковКомментариев: 0

Большинство граждан России в 2022 году отдавали предпочтение автомобилям брендов Hyundai, KIA и LADA. К такому выводу пришли аналитики «СберАвто».

Модели KIA и Hyundai выбирали 10 и 9% российских покупателей. На автомобили LADA приходится 8% пользователей сервиса. В топ-5 также вошли Nissan (7%) и Toyota (6%). Самой востребованной моделью стала Hyundai Solaris. Далее идут KIA Rio, LADA Granta, Ford Focus, пишет RuNews24.

В прошлом году зафиксирован рост общего медианного чека на онлайн-покупку авто. Он составил 980 тысяч рублей, это на 190 тысяч больше показателя 2021-го. С 70 до 89% увеличилось количество продаж в кредит, а онлайн-покупки чаше всего совершали москвичи.

Теги: #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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