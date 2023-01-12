Общество

Невельские медики оказывают помощь 29 жителям Херсонской области

В конце декабря в Псковскую область приехала очередная группа временных переселенцев из Херсонской области и ЛДНР. В настоящее время 29 человек, в том числе 7 детей, размещены на базе санатория «Голубые озера» в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Приказом комитета в пункте временного размещения был развернут временный медицинский пункт, где людям оказана вся необходимая медицинская помощь. Врачи Невельской межрайонной больницы провели первичный осмотр пациентов, опрос о наличии жалоб, хронических заболеваний, тестирование на COVID-19, были заведены новые медицинские карты.

Больных коронавирусом и ОРВИ выявлено не было. Временный медицинский пункт обеспечен всеми необходимыми лекарствами в полном объёме.