Общество

Больше половины россиян предпочитают читать прессу в электронном формате

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, приуроченного ко Дню российской печати. Оказалось, что несмотря на цифровизацию СМИ, печатные издания остаются популярными среди жителей сельской местности и пожилых людей.

Согласно опросу, издания, напечатанные на бумаге, сегодня читают 14% жителей России. 21% ответил, что раньше читали их, но перестали. Тех, кто не читал печатную прессу, подавляющее большинство – 63%. Но среди них есть те, кто потребляет информацию в электронном виде, пишет RuNews24.

В сельских населенных пунктах и небольших городках с численностью населения до 100 тысяч человек печатную прессу читают 39-40% населения.

За восемь лет доля тех, кто предпочитает читать статьи с использованием гаджетов или компьютеров, выросла в 1,8 раз. В 2014 году цифровые издания читали 34% людей, в 2022 году этот показатель достиг 62%. Бумажные издания восемь лет назад читали 51% граждан, а сейчас таких всего 32% среди опрошенных.

В исследовании отмечено, что вышеуказанные цифры не свидетельствуют о том, что россияне начали меньше читать прессу. Речь идет о том, что все больше людей отдают предпочтение онлайн-формату.