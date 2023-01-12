Общество

В Кремле прокомментировали планы о повышении призывного возраста

Вопрос о сроках повышения призывного возраста в России - это исключительно прерогатива Минобороны РФ, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Аргументация должна быть представлена министерством обороны, и в данном случае это исключительно прерогатива министерства обороны. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи - это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от министерства обороны», – цитирует Пескова РИА Новости.

Смотрите также В Госдуме не исключили повышение призывного возраста до конца года

Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст – с 27 до 30 лет.