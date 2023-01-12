Общество

Первый счёт ООО в Сбербанке можно открыть онлайн

Сбер предоставил ООО и индивидуальным предпринимателям полноценный сервис дистанционного открытия первого расчётного счёта. Сегодня Сбер - единственный российский банк на рынке финансовых услуг с сервисом дистанционного открытия расчётного счёта для юрлиц. Процедура бесплатна и занимает всего несколько минут в онлайн-режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Чтобы открыть счёт, необходимо создать СберБизнес ID, авторизоваться в СберБанк Онлайн, заполнить персональные данные, загрузить учредительные документы, выбрать офис банка, в котором будет обслуживаться счёт, ответить на вопросы о бизнесе и подписать заявление квалифицированной электронной подписью ФНС.

«Ещё пять лет назад удалённое открытие счёта для ООО казалось фантастикой, но мы так не считали и планомерно шли к этой цели. В 2019 году мы запустили такую возможность для ИП, а сейчас — и для ООО с одним учредителем. Мы планируем и дальше развивать цифровые сервисы, чтобы клиенты могли заниматься бизнесом и не тратить время на посещение офисов банка», - сказал директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.