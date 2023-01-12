Общество

Спасатели доставили продукты на острова Псковского озера

Спасатели доставили продукты на острова Псковского озера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

«На карте Псковской области есть уголки, где проживает совсем немного людей, куда не просто добраться, это острова в Псковском озере. Для того, чтобы островитяне не чувствовали себя оторванными от большой земли, органами власти организована деятельность по доставке грузов, необходимых для обеспечения их жизнедеятельности. Непосредственное участие в этой работе принимает Аварийно-спасательная служба Псковской области, которая по заявкам от местных властей осуществляет регулярные выезды на острова», – рассказали в ведомстве.

Сегодня, 12 января судно на воздушной подушке Аварийно-спасательной службы доставило груз продуктов и товаров первой необходимости на остров Залита в Псковском озере.

Как пояснили в МЧС, привлечение спасателей для данной работы оправдано, ведь именно у Аварийно-спасательной службы имеется необходимая для передвижения по льду и воде техника: катера и суда на воздушной подушке. На этом транспорте и осуществляется доставка продуктов питания, лекарств и других товаров первой необходимости, корреспонденции, пенсий. Также спасатели доставляют на удаленные территории врачей.