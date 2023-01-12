Общество

Запрет выхода на лёд отменили в Великих Луках

Запрет выхода на лёд отменили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным ледовой разведки, проведенной специалистами аварийно-спасательной службы области, было установлено, что на водоемах на территории Великих Лук образовалось устойчивое ледовое покрытие.

Администрацией города Великие Луки издало постановление № 9 «О снятии запрета выхода населения на лед водоемов города Великие Луки». В соответствии с ним с 10 января отменен запрет выхода на лед водоемов данной территории.

«Обращаем ваше внимание, что разрешен только выход на лед водоемов данных территорий, выезд транспорта запрещен!» - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что запрет выхода на лёд отменили в Гдовском районе.