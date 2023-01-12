Общество

Псковский профсоюз работников госучреждений стал сотрудничать с комитетом по соцзащите

Соглашение о сотрудничестве подписали Псковская областная общественная организация Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ и комитет по социальной защите Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

При подписании соглашения председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева и председатель Псковской областной общественной организации профсоюза Татьяна Победова обменялись мнениями и пожеланиями по дальнейшей совместной работе.

Соглашение заключили на 2023–2025 годы. Его цели:

развитие социального партнерства в организациях,

поддержание стабильности и эффективности работы организаций,

привлечение и закрепление квалифицированных кадров,

обеспечение условий, способствующих реализации трудового законодательства РФ, иных нормативных правовых актов РФ, социально-трудовых гарантий и льгот работникам системы.

Стороны выразили уверенность, что соглашение будет способствовать укреплению служебных традиций и ценностей, сложившихся в коллективах, придаст работникам дополнительную уверенность в завтрашнем дне и положительно скажется на результативности их труда, добавили в облсовпрофе.