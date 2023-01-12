Общество

«Титан-Полимер» в деталях: open space

Уютный просторный офис открытого типа (open space) на 66 комфортабельных рабочих мест, кабинеты для административно-управленческого персонала, ресепшн, переговорные комнаты, мини-кухня имеются в административно-бытовом корпусе завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото здесь и далее: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

«Идеальное рабочее место – важная составляющая часть работы. Самый лучший вариант, когда ничего не отвлекает - достаточное личное пространство, удобная современная мебель и хорошее освещение. Все это есть у сотрудников офиса завода "Титан-Полимер" в особой экономической зоне "Моглино". Для работы созданы все необходимые условия», - рассказали на заводе.

Рабочие места в офисе оборудованы освещением, установлены удобные кресла. Мебель для 80 офисных рабочих мест в административно-бытовом корпусе изготовила псковская компания ООО «Главмебель». При участии компании спроектирован интерьер и дизайн офиса.

Для технического персонала в административно-бытовом комплексе обустроены раздевалки с душевыми кабинами. Ежедневно работает столовая, где можно заказать первое, второе и третье блюда. Организована бесплатная доставка сотрудников к месту работы.