Общество

Россиянам подсказали упражнение для борьбы с посленовогодней хандрой

После Нового года у человека может возникнуть ощущение, что снова не сбылись грандиозные мечты. О том, как избежать посленовогодней депрессии и что делать, если она все-таки появилась, рассказала семейный психолог Наталья Наумова.

По ее мнению, возникновение посленовогодней депрессии связано исключительно с восприятием самого человека, сообщает «Вечерняя Москва».

«Зачастую люди сами не понимают, чего они ждали. Просто они много трудились, прикладывали усилия и ожидали, что возникнет что-то замечательное, но ничего не возникло. Как правило, причина всему — наше восприятие. То, как мы воспринимаем действительность. Так как проблема именно в том человеке, у которого может возникнуть депрессия, этим состоянием в большинстве случаев можно управлять», — уверена Наумова.

Психолог отметила: в случае если человек столкнулся с таким состоянием, ему нужно проанализировать предшествующие события. Например, он мог переутомиться при подготовке к празднику, подготовке отчетов на работе или выпить слишком много алкоголя на Новый год.

Если посленовогодняя депрессия уже наступила, нужно больше бывать на свежем воздухе и добавить в свою жизнь больше активности.

Кроме того, по словам врача, важно расслаблять шею и плечи, так как из-за зажима шейной артерии человек может испытывать кислородное голодание, из-за чего наступает депрессивное состояние.

Также важно сразу после праздников поставить перед собой новые цели и задачи, заключила Наумова.