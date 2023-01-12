Общество

За запуск петард вне специальных площадок предлагают штрафовать

В России в буквальном смысле слова отгремели первые новогодние праздники. Впереди — старый Новый год, который россияне по уже 300-летней традиции также встречают под залпы фейерверков и взрывы петард. Такой обычай завел еще Петр I. Изменить принятый порядок вещей предлагают законодатели. Законопроект, ограничивающий использование пиротехники, уже готовится, рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Очередное происшествие с петардами случилось накануне, 11 января, в Москве в Большом Факельном переулке. По сообщениям СМИ, ракета взорвалась в руках 36-летней женщины — она госпитализирована. Аналогичный случай ранее произошел и в Санкт-Петербурге, там от взрыва пострадали сразу двое мужчин, одному из них пришлось ампутировать палец. А в Омске петарда угодила 27-летнему парню прямо в глаз, спасти зрение молодого человека врачи не смогли.

10 января неизвестный бросил петарду в мусоропровод жилого дома на Митинской улице столицы. Как пишут в комментариях пользователи сайта «Москва с огоньком» в соцсети «ВКонтакте», от взрыва пострадал ребенок, ему пытаются спасти кисти рук. А в Коврове Владимирской области 9 января неизвестной засунул петарду в каркас старой лавочки на одной из улиц, снаряд взорвался, осколком от металлической ножки ранило проходившую мимо женщину.

От петард и фейерверков страдают и животные. Например, собака может испугаться взрывов, сорваться с поводка и убежать. Известны случаи, когда животные ловили петарды, проглатывали их и погибали.

Петарды взрываются не только зимой. В августе прошлого года взбесившаяся из-за фейерверка лошадь устроила погром в центре Санкт-Петербурга. Животное, запряженное в туристическую карету, промчалось по тротуару, сметая ресторанные столики и корежа припаркованные автомобили.

Самые распространенные травмы при взрыве петард — это ожоги рук и лица, также часто страдают волосы и глаза, рассказал «Парламентской газете» врач-терапевт Андрей Звонков.

«В состав петард могут входить кристаллы марганцовки или селитры — они вызывают сильнейшие ожоги вплоть до образования бельм. При этом просто промыть глаза и снять раздражение не получится. Лучше сразу бежать к офтальмологу, чтобы он промыл глаза специальными растворами», — рассказал врач.

Часто в результате взрыва петард люди остаются без пальцев или кистей рук. «Такое несчастье много лет назад произошло с моим другом. При этом он использовал самую слабую петарду», — поделился случаем из личной жизни Андрей Звонков.

«В 80-е годы, когда я только начинал работать на скорой, пострадавших от петард в стране практически не было, — сообщил терапевт. — Сегодня такие травмы встречаются все чаще».

Любая пиротехника — это вещь повышенной опасности, считает Андрей Звонков. Использовать ее должны только специалисты. «Если у тебя есть зачет по пиротехнике, устраивай людям праздник, если нет соответствующего сертификата, то и нечего лезть в это дело», — заключил эксперт.

Запускать петарды на Новый год и Рождество — старинная традиция, поэтому полностью запрещать ее не стоит, считает депутат Бийсултан Хамзаев, который готовит поправки в законодательство, ограничивающие использование пиротехники в стране.

«Мне бы не хотелось быть таким, знаете ли, похитителем Рождества, при этом использование пиротехнических изделий сегодня, безусловно, требует дополнительного регулирования», — сказал он.

С этим согласным и пользователи соцсетей, где перед разработкой инициативы депутат провел собственный опрос на эту тему. «83 процента опрошенных, а это около восьми тысяч человек, поддержали предложение ограничить использование пиротехники в праздники, 10-11 — против, остальные предложили оставить все как есть», — сообщил депутат.

Готовить законопроект, регулирующий использование пиротехнических изделий, Хамзаев начал еще до новогодних праздников. Сейчас текст документа дорабатывают юристы, рассказал он, после чего законопроект планируют внести в Госдуму.

«Мое предложение - ограничить использование петард в новогоднюю ночь по времени до 00:30. Кроме того, нужно разрешить запускать петарды только со специальных площадок. Они должны находится вдали от жилых зданий, коммуникаций, парковок и так далее», — сообщил депутат детали будущего законопроекта.

За нарушение этих требований предлагается штрафовать. Какие именно могут быть суммы взыскания, пока неизвестно. «Вопрос будет обсуждаться дополнительно», — сообщил парламентарий.

Сейчас использование пиротехнических изделий регламентируется постановлением кабмина от 16 сентября 2020 № 147. Согласно этому документу, салюты и петарды нельзя запускать:

в помещениях, зданиях и сооружениях, за исключением случаев, когда пиротехника используется как специальный сценический эффект, а здание, где проводится шоу, специально оборудовано для огненного шоу;

на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;

также на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

Кроме того, петарды запрещены на митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Запускать петарды в любых местах запрещено и при плохой погоде, если она не позволяет обеспечить безопасность участников мероприятия.

Также, согласно постановлению, на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь. Во время шоу зрители должны находиться с наветренной стороны.

«Однако каждый год мы видим, что эти нормы массово нарушаются, новогодние праздники превращаются в беспредел, страдают пожилые люди, дети, — резюмировал Бийсултан Хамзаев. — Именно поэтому нужны дополнительные требования и штрафы за их нарушение».