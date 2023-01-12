Придут ли в Европейскую Россию сильные морозы во второй половине зимы, рассказали синоптики

По долгосрочным прогнозам, во второй половине зимы сильных морозов на Русской равнине не ожидается, сообщает метеоцентр «Фобос».
«Волны умеренного холода, конечно, ещё будут. В целом, вторая часть текущего сезона окажется на 2–3°С теплее среднемесячной температуры. Вероятность повторения таких же жестких морозов, какие наблюдались на Рождество, минимальная», - говорится в прогнозе синоптиков.
В Москве после недели аномального холода температура воздуха постепенно возвращается в многолетнее русло января – в разгар дня столбики термометров повысились до −7,5°С. В пятницу холод продолжит отступать – ночью −5…−10°С, в дневные часы −2…−7°С. Благодаря северо-западной периферии азиатского антициклона обойдется без существенных осадков и в субботу: в ночных сумерках −4…−9°С, после полудня 0…−5°С. В воскресенье по Центральной России пройдёт теплый атмосферный фронт, отметившись скоротечным снегом, в разгар дня 0…−5°С.
В понедельник регион окажется на орбите влияния североатлантического циклона, а значит, интенсивность и время выпадения снегопадов увеличится, минимальная температура −2…−7°, максимальная −4…+1°. Во вторник натиск ненастного атмосферного вихря усилится, снегопады продолжатся, под утро 0…−5°, в светлое время суток −2…+3°. В среду станет ещё на градус-другой теплее, а осадки перейдут в смешанную фазу.
Существенно потеплело в Санкт-Петербурге – до −2…−4°С, в городе прошёл снегопад. В Санкт-Петербурге осадки будут продолжаться по меньшей мере до середины следующей недели. Но к снегу всё чаще станет примешиваться дождь. Слабое похолодание возможно со вторника.