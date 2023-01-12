Общество

Российские кинотеатры ждут штрафов за показ «Аватара»

Представители крупных киносетей сообщили, что ожидают от министерства культуры штрафов размером в 100-200 тысяч рублей, потому что прокатного удостоверения у «Аватара 2» нет.

Как и другие голливудские фильмы, его в России показывают «предсеансовым обслуживанием». То есть человек покупаете билет на российскую короткометражку, но перед ней на сеансе показывают «Аватар 2», уточняют «Известия».

Делается это потому, что, как пояснили источники, если фильм показывается без прокатного удостоверения (ПУ) и данные о его показе не идут в систему ЕАИС, национальную базу Фонда кино по кинопоказу, курируемую Минкультуры, то нарушителя оштрафуют на 4% годовой выручки.

А для того, чтобы система принимала данные о билетах, показывают фильм с ПУ (ту самую короткометражку), отчисляя лицензионные платежи от подобного сеанса российской картине и в РАО — данные идут в ЕАИС, но «Аватар 2» всё равно идет без ПУ, и в случае выявления нарушения штраф будет 50 тысяч на первый раз, а в последующие — 100-200 тысяч рублей, в зависимости от решения суда.

«В этом варианте как минимум билет пробивается, налоги платятся, а российский фильм получает лицензионные платежи с полного сеанса», — сообщил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Процесс административного преследования за нелегальные показы сложный и долгий, поэтому источники отмечают, что реальных штрафов вряд ли будет много.