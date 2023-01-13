Общество

Биологического отца разыскивает женщина в Псковской области через проект «Жди меня»

Биологического отца разыскивает Наталья Рюмкина в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Заявительница указала, что её фамилия досталась ей от отчима. Ни имени, ни отчества, ни фамилии своего настоящего отца женщина не знает.

«Мама мне о нем никогда, ничего не рассказывала. В 1978 году мама вышла второй раз замуж, и я стала Рюмкиной», - указала она в своей заявке в адрес проекта «Жди меня».

Местом поиска отца Наталья указала Псковскую область.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1810905.