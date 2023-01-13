Председатель Псковского облсовпрофа поблагодарил журналистов за честный и добросовестный труд

От имени псковского регионального профсоюзного объединения с Днем печати поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Поздравление опубликовано на сайте облсовпрофа.
Фото: Псковский облсовпроф
Меняются форматы, критерии оценки и подачи материалов, продолжил Игорь Иванов. «Неизменным остаются умение объективно, четко и своевременно передавать информацию для всех наших сограждан, не уступая первенства любым зарубежным изданиям, при этом оставаясь честными и неподкупными СМИ», - подчеркнул председатель облсовпрофа.
«Благодарим вас за честный, добросовестный труд, ответственное отношение к своему долгу, высочайший профессионализм. Желаем крепкого здоровья, вдохновения, творческих успехов и удачи во всех начинаниях!» - добавил он.