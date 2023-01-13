Общество

Председатель Псковского облсовпрофа поблагодарил журналистов за честный и добросовестный труд

От имени псковского регионального профсоюзного объединения с Днем печати поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Поздравление опубликовано на сайте облсовпрофа.

Фото: Псковский облсовпроф

«Уже на протяжении более 300 лет журналисты и сотрудники отрасли являются тем, чей повседневный труд обеспечивает в нашей стране одно из основных прав - право свободы слова. Значение информации сложно переоценить в век цифровых технологий и тем более важной и необходимой сегодня становится ваша работа», - отметил он.

Меняются форматы, критерии оценки и подачи материалов, продолжил Игорь Иванов. «Неизменным остаются умение объективно, четко и своевременно передавать информацию для всех наших сограждан, не уступая первенства любым зарубежным изданиям, при этом оставаясь честными и неподкупными СМИ», - подчеркнул председатель облсовпрофа.

«Благодарим вас за честный, добросовестный труд, ответственное отношение к своему долгу, высочайший профессионализм. Желаем крепкого здоровья, вдохновения, творческих успехов и удачи во всех начинаниях!» - добавил он.