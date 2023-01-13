Общество

Псковские медиа-2022: жизнь в новой политической реальности

13 января отмечается День российской печати. К этому дню мы, по сложившейся традиции, подводим итоги очередного года жизни псковских масс-медиа, говорим о тенденциях.

2022 год стал переломным в жизни страны. В данном случае это не расхожая метафора и избитая фигура речи — после 24 февраля мы все оказались в новой социально-политической реальности. В изменившихся условиях прежние механизмы и алгоритмы существования региональных СМИ стали иными. Фактически полностью поменялось информационное поле Псковской области. Часть игроков с этого поля ушли или маргинализировались. Меняется характер взаимодействия власти и масс-медиа. Не все приняли новые правила, кто-то по объективным причинам оказался не готов продолжить работу. Те, кто остался, в течение года адаптировались и принимали «дивный новый мир».

Для СМИ настали сложные времена. Под влиянием событий внешней политики изменился внутриполитический курс, почти сразу трансформировался и медиаландшафт. То, что еще год назад считалось допустимым плюрализмом мнений, сегодня преследуется и карается по всей строгости административного и уголовного кодексов. Новое законодательство «о фейках в отношении ВС РФ» вступило в действие, немало журналистов и блогеров пострадали за, как считает российское правосудие, недостоверную информацию о российской армии. Закрыты или заблокированы ряд российских и зарубежных масс-медиа, большинство оппозиционных СМИ обзавелись статусом иноагента. С одной стороны, это стало ответом на дискриминацию российских государственных СМИ на Западе, оборонительные меры в условиях беспрецедентного внешнего информационного давления, с другой - характерное для российского чиновничества во все эпохи стремление под любым предлогом «закрутить гайки». Такие времена. Вся страна, по выражению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, живет в условиях «тотальной информационной войны».

Коллективный Запад из «наших зарубежных партнеров» превратился в «империю лжи». Нация начала стремительное «самоочищение» от «тлетворного влияния Запада», проводником идей которого в России по традиции является т.н. «пятая колонна». Эту тему активно педалировали первые лица государства - спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и другие. Схожая риторика неоднократно звучала в еженедельных обращениях губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

По решению суда в России запретили социальные сети Facebook и Instagram*. Ставшие привычными новые форматы общения СМИ с аудиторией в один момент перестали быть доступными. Полноценного решения этой проблемы на сегодняшний день нет, несмотря на громкие анонсы российских аналогов запрещенных ресурсов. Многие в этой связи пытались диверсифицировать контент, искали новые форматы и уходили в пока еще разрешенные российские соцсети.

Некоторые государственные медиа, тратившие немалые бюджетные деньги на покупку ботов и трафика в запрещенных соцсетях, применявшие разные фейк-технологии, в момент остались у разбитого корыта. Пытаясь обмануть свое руководство, в итоге обманули самих себя, усилия пошли коту под хвост, а потраченные деньги оказались выброшены на ветер.

В 2022 году псковское медиаполе окончательно лишилось некогда достаточно влиятельного в своей среде оппозиционного издания «Псковская губерния». Нужно признать, что этот ресурс уже несколько лет как утратил статус СМИ и существовал в формате телеграм-канала с весьма незначительной и специфической аудиторией подписчиков. А после того, как полицией в редакции издания был проведен осмотр, завершившийся изъятием компьютерной техники, работа оппозиционного паблика была полностью парализована. После чего редакция эмигрировала в Латвию, где возобновила свою деятельность. К сожалению, это уже совсем другая «Псковская губерния», где публикуется исключительно негативная информация о происходящем в России и Псковской области, от критики руководства страны перешли к охаиванию всех, кто не уехал из России после 24 февраля, а смысловые коннотации граничат с откровенной русофобией.

Параллельно в течение года происходила жесткая трансформация телеграм-пространства и социальных сетей. Несистемная оппозиция, прежде вольготно существовавшая в мессенджере Telegram, фактически прекратила свою деятельность. Кто-то, из соображений безопасности, полностью закрыл свой канал, другие понизили градус протестной риторики и старательно обходят «острые углы», прежде всего тему специальной военной операции на Украине. Такое поведение понять нетрудно - анонимность в телеграме всегда была понятием условным, авторы каналов, по большому счету, «кому надо», были хорошо известны. Сегодня эта известность приобретает новое звучание - другими словами, никто не хочет быть обвиненным в принадлежности к «пятой колонне» и получить те или иные проблемы с законом. Telegram, как почти бесконтрольное пространство для политического самовыражения, более в России не существует. Те же, кто покинули Россию, лишились доступа к источникам информации, все попытки ведения оппозиционных телегам-каналов из-за границы показали полную бесперспективность такого подхода, что очень хорошо видно на примере псковских авторов «анонимных» каналов, уехавших из страны.

Тем не менее, сужение медиапространства и вытеснение анонимных блогеров повышает капитализацию и роль официальных СМИ, которые в завершившемся году увеличивали влияние и расширили аудиторию. Давайте посмотрим, каковы итоги работы главных псковских медиа в 2022 году, кто и как воспользовался новыми веяниями, кто в изменившихся условиях нашел новые возможности для работы, кто, как и прежде, топчется на месте, а кто вынужден был «сложить оружие» и признать, что более не в состоянии делать качественный медиапродукт.

Интернет-СМИ

Условия изменились, но Псковская Лента Новостей уже более 15 лет остается абсолютным лидером регионального медиапространства, значительно опережая ближайших конкурентов по всем ключевым показателям, таким как количество просмотров, число уникальных посетителей и объём «ядерной» аудитории. Коллегам, несмотря на предпринимаемые усилия, пока даже не удается приблизиться к лидеру.

Более того, с начала года отставание только увеличилось. Так официальные счетчики неумолимо зафиксировали сокращение читательской аудитории Псковского агентства информации — ближайшего преследователя ПЛН среди псковских масс-медиа. А под занавес 2022 года случилось, казалось бы, невозможное — ПАИ уступило 2-е место в рейтинге самых читаемых СМИ Псковской области изданию «МК в Пскове», также входящему в медиахолдинг «Гражданская пресса».

Количество посещений псковских медиа за месяц по данным на 26 декабря 2022 года (источник: Независимый счетчик LiveInternet.ru)

Такое положение дел подтверждает и главный на сегодняшней день показатель эффективности российских интернет-СМИ - Индекс качества сайта, рассчитываемый главным российским поисковиком yandex.ru, заключающийся в определении авторитетности и востребованности интернет-ресурсов с учётом качественной характеристики. Для Псковской Ленты Новостей Индекс качества составляет 7 150 пунктов. ИКС Псковского агентства информации - более чем в 2 раза меньше и равен 3 120 пунктам.

Такие, прежде известные в регионе медиа, как «Псковская правда», «Комсомольская правда - Псков», «Аргументы и Факты в Пскове» в последнее время практически полностью растеряли читательскую аудиторию и, как показывают официальные счетчики LiveInternet и Mail.ru, не способны конкурировать с лидерами регионального медиарынка.

Индекс качества сайта (ИКС) по данным Яндекс

Схожая в целом ситуация сложилась на медиарынке «южной столицы» региона. Положительную динамику в последние месяцы показывают ряд великолукских СМИ, входящих в медиахолдинг, аффилированный с депутатом Государственной Думы РФ Александром Козловским. Тут следует отметить, что в последнее время не только «МК в Пскове», но и великолукский ресурс Луки.ру стали обгонять по посещаемости Псковское агентство информации, регулярно отодвигая его с привычного второго места на 3-4 позицию в рейтинге региональных СМИ.

На этом фоне великолукские ресурсы, вошедшие в государственный медиахолдинг Псковской области, пребывают в состоянии застоя и поиска себя. Так, например, портал Luki.news выглядит, как и все последние годы, неубедительно, часто занят дублированием новостей более популярных местных медиа, вследствие чего вниманием аудитории не пользуются, о чем беспристрастно свидетельствуют открытые данные независимого счетчика LiveInternet. Классический случай, когда не помогают даже солидные бюджетные вливания.

Теле-радио формат

Не секрет, с 2014 года самым популярным общественно-политическим контентом были информационные программы, выходящие в эфир под брендом «Эхо Москвы» в Пскове. В начале марта по решению учредителя прекратило вещание радио «Эхо Москвы», являвшееся сетевым партнером радиоканала «60 FM». Ликвидация сетевого партнера, однако, не стала неразрешимой проблемой. Значительная часть аудитории слушала как федеральный эфир, так и региональный эфир и осталась ему верна. Поэтому под новым брендом - ПЛН FM - на частоте 102.6 FM прежняя команда не только продолжила работу, но и значительно расширила пакет авторских и редакционных программ, вопреки планам и надеждам некоторых местных чиновников.

В сетке вещания появились программы по всем направлениям общественно-политической жизни. Жаркие дискуссии, закаленные эксперты, железные аргументы и самые «горячие» темы в жизни региона в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница». Простыми словами о сложных темах ЖКХ-проблематики профильные специалисты говорят в программе «Коммунальный ликбез». В «Деловом понедельнике» эксперты обсуждают актуальные вопросы развития экономики и бизнеса. Как действовать в проблемной ситуации, которая находится в юридической плоскости? Ответы в программе «PROПРАВО» с адвокатом Псковской коллегии адвокатов Анной Здановской. Поэт, журналист Дина Дабришюте в непередаваемом стиле расскажет о самых актуальных инфоповодах недели в авторской программе «Дабришутинг». Непринужденно, с чувством юмора и самоиронией, в постоянном контакте с радиослушателями «Три мудреца» раскладывают по полкам тренды общественно-политической жизни. Все тайны псковских масс-медиа раскрывают ведущие программы «Прессинг». Что будет с курсом рубля и на что вырастут цены - экспертное мнение в еженедельной программе «В рубель».

Добавим, что радио «ПЛН FM» работает в мультиформатном режиме, все перечисленные и многие другие программы можно не только слушать на частоте 102.6 FM, но и смотреть видео из студии на канале «ПЛН-ТВ» в YouTube и группе ПЛН Вконтакте. Опция пользуется широкой популярностью. Так предновогоднюю программу «Обратный отсчет» с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым только в группе ПЛН Вконтакте смотрело более 11 тысяч человек.

В Великих Луках, кстати, тоже на частоте 102.6, успешно работает и развивается радиостанция «Луки FM». Проект был запущен только в 2021 году, но уже сегодня в сетке вещания радиостанции есть авторские программы, постоянно растет число собеседников и экспертов. И это единственное в «южной столице» радио разговорного жанра.

Но далеко не все новые проекты на псковском радиорынке столь же успешны. Запуск в регионе за счет бюджетных средств радиостанции «Серебряный дождь» изначально вызывал недоумение. С учетом того, что частота радиовещания принадлежит столичному радио, а затраты на его распространение в регионе легли на областной бюджет. Предполагалось, что радиостанция станет влиятельным рупором власти, будет разъяснять псковичам проблемы, существующие в регионе, и о том, как местные власти эти проблемы успешно решают. Но по условиям контракта, за бюджетные деньги на волнах «Серебряного дождя» на протяжении нескольких лет транслировалась музыка и программы либерального толка московской редакции. Общественно-политические программы появились в региональной сетке вещания «Серебряного дождя» только в конце 2022 года. При этом говорить о новых форматах не приходится - коллеги не придумали ничего другого, как скопировать давно работающие проекты конкурентов и выдать за собственное творчество. Излишне напоминать, что копия всегда хуже оригинала. Мы, в общем, не против и такого подхода. Жаль только псковских чиновников, которым приходится ходить по кругу и отвечать на одни и те же вопросы.

В области телевизионного вещания в Псковской области вне конкуренции позиции ГТРК «Псков». Компания развивается, вводит в сетку новые телепрограммы. Успешно реализуют и собственный радиоформат. Но главное - ГТРК «Псков» удается сохранять почти монопольное положение в части общественно-политического ТВ в масштабе Псковской области. Заслуженной наградой редакции телеканала стала статуэтка ТЭФИ - главная премия в области отечественного телевидения.

В 2022 году главному псковскому телевидению пытался создавать конкуренцию телеканал «Первый псковский». Попытка пока успехом не увенчалась. С одной стороны, канал был приобретен за бюджетные деньги относительно недавно. Однако еще весной 2022 года новое руководство обещало сформировать полноценную сетку вещания и наполнить ее собственными, в т.ч. авторскими программами. Обещания эти, по факту, остались на бумаге. Объем программ собственного производства на «Первом псковском» столь ничтожен, что говорить об эфирной сетке канала не приходится. К тому же он продолжает вещать только в кабельной сети, «21-я кнопка» пока не получена. Намерения ее получить есть, результата нет. Возможно, в новом году ситуация изменится. Кстати, советник губернатора по СМИ Антон Сергеев поручил редакции «Первого псковского» тоже подать заявку на получение ТЭФИ - что ж, будем наблюдать.

На рынке телевещания Великих Лук к 2022 году остался только один игрок - Великолукская телерадиокомпания (канал «360»), которая образует медиахолдинг с упомянутыми выше интернет-порталом Луки.ру и радиостанцией Луки FM.

Социальные сети

Соцсети в новой информационной реальности 2022 года подверглись наибольшей трансформации. После того, как 21 марта Facebook и Instagram* попали под запрет по решению суда, активная миграция между социальными сетями приняла лавинообразный характер. Авторы контента судорожно искали новое место под солнцем.

Большинство пока перебралось в социальную сеть Вконтакте, которую многие считают российским аналогом Фейсбука*. Если же говорить о суммарном приросте аудитории, то по данным исследовательской компании Mediascope наибольших успехов добился мессенджер Telegram. В реальных цифрах этот процесс проанализировала система мониторинга соцсетей Brand Analytics.

Динамика социальных сетей в России, февраль-сентябрь 2022 г. (данные Brand Analytics)

Этот тренд характерен и для Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников весной объявил, что свой аккаунт в Инстаграме* замораживает до лучших времен и перебрался в Telegram и Вконтакте. Кстати, в Телеграме его аккаунт быстро стал одним из главных источников информации о жизни в Псковской области, а еженедельные обращения губернатора, судя по количеству просмотров и репостов, приобрели широкую популярность и за пределами региона.

Примеру губернатора последовали многие представители псковского истеблишмента, однако успех на этом пути сопутствовал лишь единицам. Среди псковских чиновников и политиков более других в соцсетях преуспели глава Пскова Борис Елкин и депутат Госдумы Александр Козловский. Остальные пока только постигают премудрости общения с гражданами посредством «новых медиа».

Давайте посмотрим, как обстоят дела у псковских СМИ в самых популярных и официально разрешенных соцсетях.

Здесь также фиксируем уверенное лидерство Псковской Ленты Новостей. Группа ПЛН ВКонтакте https://vk.com/plnpsk - самая многочисленная среди региональных медиа, к тому же прошедшая официальную верификацию. У нее более 90 000 подписчиков, публикуемые новости вызывают оживленные дискуссии читателей. У ближайшего преследователя - ПАИ - в группе чуть более 20 000 подписчиков, т. е. в четыре с лишним раза меньше.

Telegram-канал Псковской Ленты Новостей - t.me/plnpskov с 2020 года является самым популярным и читаемым общественно-политическим каналом региональных СМИ. Ресурс уверенно лидирует и намного опережает конкурентов по ключевым показателям: числу подписчиков, ежедневному и суммарному охвату аудитории и т.д. Телеграм-канал ПЛН пользуется заслуженным вниманием и за пределами региона, постоянно попадая в рейтинги лучших региональных политических телеграм-каналов страны.

Телеграм-канал «Псковская Лента Новостей» в 2022 году

В целом же телеграм-пространство в 2022 году, как и традиционные медиа, отличала жесткая поляризация. Под давлением информационной повестки многие свалились в безудержную пропаганду. Причем это касается как провластных ресурсов, так и оппозиционных. Риторика крайностей отличала каналы государственных медиа и каналы оппозиции. Одни весь год активно ретранслировали «войну с фейками», которую ведут федеральные каналы, в сочетании с бессодержательными комментариями о «замерзающей Европе», в меньшей степени уделяя внимание событиям региональной жизни. Другие наоборот, пишут исключительно о трудностях и провалах российской внутренней и внешней политики, а региональную повестку представляют как бесконечный набор ошибок власти на местах.

В завершении отметим, что события минувшего года фактически вытеснили из псковского телеграм-пространства несистемную оппозицию. Игроки ушедшей эпохи, вроде блогера-конспиролога А.Малова, уехали за границу, не имеют доступа к информации в регионе, в связи с чем полностью утратили влияние на псковскую повестку. Новые политические каналы, многие из которых появились на волне февральских событий 2022 года, слишком малочисленны и оказались неспособны работать на постоянной системной основе. Поэтому говорить о том, что они пользуются хоть какой-то популярностью, не приходится. Зато появилось немало нишевых и отраслевых каналов о жизни Пскова и области, военной и гражданской истории региона, архитектуре и т.д. Они существенно расширили тематику псковского телеграм-пространства. Вероятно, именно здесь есть почва для дальнейшего роста псковского Телеграма. В остальном же, полагают эксперты, картину псковского общественно-политического телеграм-пространства в целом можно считать завершенной, серьезные изменения или появление новых игроков не представляется возможным.

Другими словами, работать региональным масс-медиа стало в разы сложнее. СВО и все, что с ней связано, раскололо мир медиа, поставило его в условия жесткой поляризации. Полицентричная картина прежних лет с большим количеством «оттенков» в прошлом. На этом поле больше нет условных либералов, вроде «Эхо Москвы», исчезли ресурсы несистемной оппозиции. Многообразие медиа схлопнулось. Государственные СМИ окончательно превратились в пропагандистские машины. Оппозиционные ресурсы прекратили работу или покинули страну и трансформировались в, по сути, такую же пропаганду, только антироссийского содержания. К концу года тезис «на чьей ты стороне» стал для российских СМИ определяющим. В результате многие из них просто забыли свою главную задачу - информировать население о том, что происходит. Информация уступила место трактовкам и комментариям, где сам факт имеет глубоко второстепенное значение.

Псковская медиаполяна тут не является исключением. Есть пропагандистские ресурсы госмедиахолдинга и есть пропагандистские паблики «рижских эмигрантов» — то, что у одних белое, у других черное и наоборот. Очевидно, эта поляризация никуда не исчезнет в ближайшем будущем. Не стали бы исключать и переход к «советскому» варианту, когда в России останутся только государственные СМИ, притом, что всем давно известно, что государственные медиа априори хуже и всегда проигрывают в качестве негосударственным.

Окно допустимого и разрешенного сузилось до размеров форточки. Это требует дополнительных сил и особой осторожности. Однако СМИ во все времена работают в реальном правовом поле - не наша вина в том, что это поле стало в последнее время значительно меньше.

Коллектив журналистов медиахолдинга «Гражданская пресса»

* Facebook и Instagram принадлежат корпорации Meta, признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ