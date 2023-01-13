Общество

Девять трупов и уничтоженный дом участника СВО: детали громких новогодних ЧП в Псковской области

Девятидневные новогодние выходные в Псковской области прошли вроде бы довольно спокойно… Впрочем, это только на первый взгляд. Пока одни псковичи ели оливье и смотрели любимые фильмы по ТВ, другие ломали рёбра и черепа гостям, безжалостно забивали родственников и нападали на детей. В то время как кто-то гулял по городу, рассматривая праздничную иллюминацию, некоторые жители региона гибли в авариях и лишались крыши над головой из-за пожаров.

«МК в Пскове» выяснил детали всех самых громких ЧП, случившихся на новогодних праздниках в Псковской области. Подробности здесь>>>