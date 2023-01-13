Общество

Армен Мнацаканян передал Флаги гордости в школы Великих Лук

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян передал в школы Великих Лук российские флаги, на которых расписались участники спецоперации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского отделения партии «Единая Россия».

Фото: псковское отделение партии ««Единая Россия»

«Продолжаем нашу акцию "Флаги гордости". В школы Великих Лук передал 18 флагов с подписями бойцов СВО, доставленных с фронта Анной Егоровой. Мои коллеги по областному Собранию и фракции "Единая Россия" Елена Даньшова и Татьяна Фомченкова передадут флаги с добрыми пожеланиями детям в каждую школу в своих округах. В эти дни город на Ловати готовится отмечать 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Чтим Героев Отечества всех времён!» - пояснил он.

В школе №12 имени К. К. Рокоссовского флаг будет размещён в школьном музее. В Гимназии имени Софьи Васильевны Ковалевской полотнище займёт место в фойе.

Напомним, депутат передал Флаги гордости в Новоржевские, Островские и Пушкиногорские школы.