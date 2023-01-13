Общество

Путин поручил создать механизм выплаты компенсаций жертвам мошенников

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России рассмотреть вопрос создания механизма выплаты банками компенсаций клиентам, чьи средства были похищены мошенниками, сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», – цитирует поручение «РИА Новости».

Доклад должен быть представлен до 1 июля 2023 года, сказано в сообщении.