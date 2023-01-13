Общество

Сомнолог предложила способы выхода из сонного паралича

Сонный паралич — функциональное нарушение головного мозга, когда он одновременно находится в состоянии бодрствования и быстрого сна. При этом оно может сопровождаться пугающими галлюцинациями, тактильными и слуховыми ощущениями.

По словам врача-сомнолога Павла Кудинова, сонный паралич означает, что мозг человека уже проснулся, но тело не может двигаться. По ощущениям состояние длится очень долго, но по сути занимает от одной минуты до трех, сообщает «Вечерняя Москва».

Для того чтобы головной мозг отдыхал ночью, как рассказал врач, сознание должно быть отключено. В норме головной мозг просыпается позже тела.

«Но у некоторых людей случаются ситуации, когда сознание проснулось, а участки головного мозга, которые отвечают за управление телом, еще нет, в этот момент может произойти приступ сонного паралича», — объяснил Кудинов.

Он отметил, что это состояние можно называть противоположностью лунатизма: «У лунатиков сознание не включается, а двигательная деятельность включается, поэтому они начинают ходить во сне, но это не несет никакой опасности для человека. То же самое в случае с сонным параличом: тело еще бездействует, а мозг уже проснулся».

Невозможность пошевелить частями тела, по словам Кудинова, связана с тем, что человек не успел разблокировать двигательную систему.

Врач-сомнолог София Черкасова рекомендовала освоить методики выхода из этого состояния.

«Быстрее всего кора мозга просыпается полностью, когда мы начинаем задействовать мелкую моторику. Человеку необходимо использовать пальцы рук или мимику лица. Например, нахмурить лоб, оскалить зубы, подвигать глазами, это позволяет быстрее включить произвольный контроль», — объяснила Черкасова.

Людям, которые переживали сонный паралич не один раз, по ее мнению, помогает просто считать секунды до завершения этого состояния. Она отметила, что у человека включено сознание, поэтому он может отсчитывать время в голове.