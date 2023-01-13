Общество

В Роскомнадзоре проверят информацию об утечке данных клиентов сервиса Mail.ru

Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов, которая ранее могла произойти на сервисе Mail.ru, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства.

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил о появлении в открытом доступе данных пользователей mail.ru. Всего было опубликовано более 3,5 млн записей с адресами электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru, номерами телефонов, именами пользователей и фамилиями, пишет Telegram-канал.

«Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru», - сообщили в ведомстве, напомнив, что по закону оператор в течение суток с момента утечки должен уведомить о ней Роскомнадзор.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе Mail.ru, выложенные в открытый доступ данные почтового сервиса связаны с утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года, сам сервис защищен. Специалисты дополнительно проводят тщательную проверку, отметили в пресс-службе.