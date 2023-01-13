Общество

Мемориальную доску участникам СВО открыли на фасаде псковской школы №8

Мемориальную доску участникам СВО открыли на фасаде псковской школы №8 13 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

Мемориальная доска посвящена гвардии майору Артему Лазаренко и гвардии подполковнику Алексею Афонину, которые погибли в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

«Оба учились в этой школе. Оба с честью выполнили свой воинский долг и награждены Орденом Мужества посмертно. Вечная память героям», – отметили в городской администрации.

Ранее мемориальную доску кавалеру Ордена Мужества гвардии сержанту Антону Гурову открыли на здании школы №47.