Общество

Минпросвещения России утвердило порядок издания школьных учебников

Министерство просвещения России утвердило порядок подготовки экспертизы, апробации и издания учебников, которые имеют государственную аккредитацию образовательных программ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый порядок подготовки, экспертизы, апробации и издания учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, включаемых в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и используемых при реализации обязательной части основных общеобразовательных программ», — говорится в документе.

Добавляется, что министерство просвещения осуществляет организацию работы по подготовке, экспертизе, апробации и изданию учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, которые имеют госаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Кроме того, организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение подготовки, экспертизы, апробации и издания учебников возлагается на подведомственные министерству организации, пишет РИА Новости.

Отмечается, что министерство просвещения определяет подведомственные организации, которые формируют техническое задание, включающее требование к содержанию и объему учебника, количеству и видам разработанных в комплекте с учебником учебных пособий, образованию, квалификации опыту автора (авторов) учебника и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, характеристикам авторских текстовых оригиналов учебника, к качеству исполнения печатных форм учебника, к структуре и содержанию методических пособий для учителя, содержащих материалы по методике преподавания, изучения учебного предмета.