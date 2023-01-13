Общество

Минздрав предупредил о риске рака при чрезмерном потреблении алкоголя

Риск развития рака существенно растет при увеличении объема потребления алкоголя, причем цена и качество напитков не имеют значения. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

«Последние исследования показывают, что все виды алкогольной продукции, включая пиво, вино и крепкие спиртные напитки, связаны с онкологией, независимо от их качества и цены. Риск развития рака существенно увеличивается с увеличением объемов потребляемого алкоголя», - цитирует ее РИА Новости.

Она отметила, что помимо онкологических заболеваний алкоголь оказывает токсическое воздействие на все органы и системы человеческого организма. Спиртные напитки способствуют развитию более чем 200 болезней и травм, уточнила Драпкина.

По ее словам, употребление алкоголя увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний пищеварительной системы, вызывает психические и поведенческие нарушения, а также приводит к росту насилия, травматизма и дорожно-транспортных происшествий.