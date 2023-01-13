Общество

В России пропавших собак предлагают искать по морде

Рисунок носа у собак так же индивидуален, как и отпечаток пальца у человека. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он рассказал о разработанном совместно с Гознаком проекте регистрации домашних животных по морде. Такая регистрация будет бесплатной и добровольной.

«Фотографируется лицо собаки. Ей присваивается ID номер. Если кто-то находит потерявшееся животное, то все, что ему нужно, — это войти в систему, и она по морде собаки выдаст остальные данные», — цитирует депутата «Парламентская газета».

Сейчас система работает в тестовом режиме. В дальнейшем должно появиться соответствующее мобильное приложение, пообещал Бурматов.