Общество

Кинолог дал несколько советов по воспитанию щенков

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев дал несколько советов по воспитанию щенков.

«Задача каждого собаковода — это не вырастить идеально послушную собаку, которая, словно робот, будет выполнять каждую команду. Важно сделать так, чтобы ваша совместная жизнь была максимально комфортной для всех: для вас, для собаки и для окружающих. Для этого необходимо начинать заниматься с питомцем с самого раннего возраста, принимая во внимание его породу, темперамент, характер и потребности», — приводит слова Владимира Голубева РИА Новости.

Он пояснил, что щенка необходимо забрать в правильном возрасте, который у разных пород может различаться. Кроме того, желающим приобрести собаку стоит помнить, что нельзя применять физическую силу при воспитании, понимать, что сразу гулять щенок вряд ли согласится, и то, что эти прогулки будут иногда не совпадать с рабочим графиком хозяина.

«Главная цель — это воспитывать щенка так, чтобы ругать и наказывать его было не за что. Похвала за любое правильное действие будет самой надежной инвестицией в ваши отношения. Начните хвалить собаку с первых дней ее жизни с вами, так она поймет, какой линии поведения нужно придерживаться, что именно хочет от нее хозяин. Когда вы будете хвалить щенка за любое правильное поведение, он постарается повторить его и будет реже ошибаться», — порекомендовал кинолог.

Еще одной ошибкой он назвал провоцирование собаки на мелкие пакости и ошибки. Только грамотный подход владельца поможет собаке понять, чего от нее ждут. Не всегда даже самый обученный пес может устоять перед соблазнами, а маленькому щенку, у которого еще не сформировались нежелательные модели поведения, это будет очень сложно.