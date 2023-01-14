Общество

Юрист рассказала о возможных причинах лишения россиян имущества

С 1 марта 2023 года вступят в силу поправки в Гражданский кодекс (ГК), регулирующие права собственности на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машино-места. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Елена Кудерко.

По ее словам, если выяснится, что объект используется не по назначению, захламлен или имеет недопустимое содержание и нарушает права собственников других машино-мест, то уполномоченной орган изначально направит собственнику предупреждение, назначит срок для устранения нарушения. При неисполнении объект через суд продадут с торгов. Юрист также отметила, что вырученные средства вернут собственнику, но удержат все расходы на его продажу и устранение нарушений.

Осенью прошлого года вступили другие поправки в Гражданский кодекс, исходя из которых государство может принудительно выкупить жилые и нежилые помещения в случае использования не по целевому назначению и нарушения прав других собственников.