Общество

Эксперт рассказал, почему опасно сразу включать принесенный с мороза ноутбук

В морозные дни включать ноутбук сразу после улицы может быть опасно, поскольку при перепаде температур на плате образуется конденсат, который иногда приводит к серьезным поломкам. Об этом «Газете.Ru» рассказал специалист сервисного центра «Твой сервис» Александр Копычев.

«Работа ноутбука в рекомендованном температурном диапазоне – это один из факторов, который существенно продлевает «жизнь» аппарата и сохраняет его работоспособность гораздо дольше гарантийного срока. Рекомендуемый температурный диапазон для работы и хранения ноутбука варьируется от 5 до 30 градусов Цельсия», – сказал Копычев.

По словам специалиста, после возвращения с сильного мороза лучше не пользоваться ноутбуком 1,5-2 часа. Этого времени будет достаточно для нагрева компьютера до «рабочей» температуры и исчезновения конденсата даже после сильного охлаждения.

«Обслуживая технику в столице, сломанный ноутбук из-за конденсата в морозную погоду я за свою практику ремонтировал всего один раз. Возможно, в регионах с более суровыми зимами такая проблема актуальнее», – поделился опытом специалист.

В то же время Копычев подчеркнул, что гораздо чаще в зимнее время он сталкивался с проблемами у зарядных устройств для ноутбуков.

«В отличие от ноутбуков на плате блока питания часто используются электролитические конденсаторы, которые существенно меняют свойства при температурных отклонениях», – объяснил эксперт.