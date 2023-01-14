7 заражённых коронавирусом выявили в Псковской области за сутки. Об этом сообщаетcя в Telegram-канале правительства региона.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии – 125 991.
Выздоровело от заболевания за сутки 10 пациентов, всего от COVID-19 в регионе избавились 123 912 жителей. Число летальных случаев осталось неизменным – 1961 человек.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков – 41287/2
- Великие Луки – 18272/0
- Бежаницкий район – 1618/0
- Великолукский район – 2859/0
- Гдовский район – 2259/0
- Дедовичский район – 3111/0
- Дновский район – 1024/0
- Красногородский район – 1146/0
- Куньинский район – 1072/0
- Локнянский район – 1223/0
- Невельский район – 5669/0
- Новоржевский район – 1354/0
- Новосокольнический район – 3307/0
- Опочецкий район – 3848/1
- Островский район – 6104/0
- Палкинский район – 1282/0
- Печорский район – 2991/2
- Плюсский район – 1986/0
- Порховский район – 4573/0
- Псковский район – 9726/0
- Пустошкинский район – 1600/2
- Пушкиногорский район – 1815/0
- Пыталовский район – 1926/0
- Себежский район – 3017/0
- Струго-Красненский район – 2127/0
- Усвятский район – 749/0