Общество

Псковичи рассказали, по каким критериям будут выбирать профессию и работу в 2023 году

Трудящиеся в Псковской области при выборе работы или профессии чаще всего обращают внимание на зарплату (56% в Псковской области против 55% по России), а также на востребованность профессии (46% опрошенных).

Инфографика: hh.ru

Также живущие в Псковской области одним из ключевых факторов выбрали стабильность компании-работодателя (39% опрошенных), а также перспективность отрасли, где они строят карьеру (35%). Возможность карьерного роста интересует каждого третьего опрошенного (33%). Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса hh.ru.

респонденты-мужчины на 6% чаще, чем женщины в 2023 по сравнению с прошлым годом будут обращать внимание при выборе работы на стабильное положение компании-работодателя, перспективы карьерного роста и на 4% чаще на перспективность отрасли на рынке труда. А для женщин более важно понимание, насколько востребована их профессия (на 4% больше, чем для мужчин).

Среди вариантов ответа «Другое» опрошенные также достаточно часто называли такие факторы как безопасность, возможность перехода в другие профессии, возможность работать удалённо, возможность релокейта, возможность самовыражения. Также для респондентов важен график, который можно подстраивать под себя, доступное расположение офиса или производственных площадок компании или же близость к дому. И ещё один фактор, ставший важным в 2022 году и сохранивший трендовый спрос у соискателей - отсрочка от армии и бронь от мобилизации

В разрезе профессиональных сфер зарплата является самым важным фактором для ИТ-специалистов и работников сферы продаж (более половины опрошенных или 64%). Востребованность профессии на рынке чаще других оценивают респонденты из сферы строительства и недвижимости. Перспективы развития отрасли при поиске работы или новых курсов обучения, как правило, интересуют маркетологов, инженеров, представителей производственных профессий. Возможность карьерного продвижения крайне важна для диджитал-специалистов и брокеров по недвижимости, и меньше всего, судя по итогам опроса, интересует HR-специалистов и строителей.

«Примечательно, что как раз-таки представителей кадровых служб, эйчаров, ИТ-специалистов, а также строителей и риэлторов при выборе работы в 2023 году больше всего интересует стабильность на рабочем месте и в компании. Подобная позиция в целом понятна, потому что респонденты из этих трёх сфер чаще других в 2022 году могли наблюдать сокращение вакансий для их профессий, заморозку поиска и найма сотрудников или даже сокращения», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.