Общество

«Ямынетоварки»: акцию великолукского блогера в Москве встретили протестом

Женщины в Москве провели акцию после того, как уроженец Великих Лук, известный блогер Александр Банайщик объявил награду в 1 млн рублей тем, кто поможет ему найти жену, похожую на героиню известного сериала «Уэнсдей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил портал «Новый свет».

Фото и видео здесь и далее: портал «Новый свет»

Женщины закрасили баннер Александра Банайщика и установили новый плакат с высказываниями и хештегом «Ямынетоварки».

Напомним, великолучанин в поисках будущей жены размещает в Москве, где теперь живет, баннеры, на которых указаны условия для невесты:

взять фамилию Банайщик,

быть его «правой рукой»,

родить дочь, которая была бы её копией.

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«Уэнсдей» — американский сериал о взрослении в жанре комедии ужасов со сверхъестественными элементами, основанный на персонаже Уэнсдей Аддамс из Семейки Аддамс. Главную роль играет Дженна Ортега. Уэнсдэй - хмурая девочка с тугими косичками, которая носит все черное и почти никогда не улыбается.